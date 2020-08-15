أحدث سعر ومواصفات لسيارة جيب جلاديتور 2021

كشفت شركة جيب النقاب عن موديلها الجديد جلاديتور 2021 البيك أب، وذلك بعد إضافة العديد من المميزات للسيارة قبل طرحها بشكل رسمي.





وتحدثت شركة جيب عن مواصفاتها، حيث تحتوي السيارة على محرك جديد ضمن الخيارات المتاحة يعمل بالديزل من فئة V6 بسعة 3.0 لتر، وبقوة 260 حصانا مع عزم دوران أقصى 442 نيوتن متر.





كما تستعد السيارة لطرح 7 نسخ مختلفة من السيارة ليبدأ سعرها 36 ألف دولار، وتم إطلاق عليه اسم سبورت، ولكن النسخة الثانية، والتي تحمل اسم سبورتس بسعر 39 ألف دولار.





أما الفئة الثالثة من جلاديتور حوالي 42 ألف دولار اسم اتيتيود، وكذلك نسخة موجايف بالسعر ذاته، بينما تعتبر نسخة "نورث إيديشن" الأعلى أداءً وسعرا من جلاديتور بسعر 48 ألف دولار.









وستنطلق نسخة سبورت الافتتاحية بمحرك V6 بسعة 3.6، وقوة 285 حصانا، مع عزم دوران أقصى 260 نيوتن . متر، كما يمكنها التحرك من الثبات وحتى سرعة 60 ميلا في 7.2 ثانية.