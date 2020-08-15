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رياضة

جمال الحاجي: لا وجود لرخصة الذمة المالية في الدوري التونسي

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:40 ص
جمال الحاجي المدرب
جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى
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يسرى غازى
أكد الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروي، أنه لا وجود لنظام رخصة الذمة المالية فى العلاقة المتبعة بين الجامعة التونسية والأندية المحلية.

كان عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى طالب بإجبار اتحاد الكرة لأندية الدورى الممتاز عل  تقديم رخصة الذمة المالية فضلا عن الإيرادات والواردات الخاصة بها للتحكم فى سوق الاسعار.

قال الدكتور جمال الحاجي فى تصريحات خاصة لصدى البلد:"لا وجود لنظام رخصة الذمة المالية فى الدورى التونسي لافتا إلى ان الجامعة التونسية توزع مساهمات مالية حسب مستوى النوادي اي مبالغ مالية هامة لأندية القسم الأول واقل من ذلك الأندية القسم الثاني و هكذا، ونفس الطريقة منتهجة من طرف الوزارة".

أضاف:" التمويل في الأندية التونسية بنسبة كبيرة ذاتي يتصدرها عائدات بيع اللاعبين مع نسب متفاوتة توفرها الجامعة التونسية لكرة القدم إلى جانب وزارة شؤون الشباب و الرياضة التونسية إلى جانب إيرادات الإشهار والنقل التلفزيوني".

أشار:"  تبقى هذه المداخيل هشة في ظل غياب خطة تمويل  طويلة المدى حين يصبح نادي كرة القدم مؤسسة مستقرة الإيرادات ماليا على غرار الأهلي والزمالك فى مصر".

تابع:" في تونس باستثناء الأندية الكبرى وخاصة الترجي فإن الأندية تعاني من شح الموارد وهو ما يؤثر على أداءها وعلى استقرار نتائجها محليا وخارجيا".

استطرد:"  في تونس تم في عديد المرات تقديم مشاريع للتمويل الدائم والمستقر و جعل الأندية مؤسسات قادرة على تمويل نفسها بنفسها لكن هذه المشاريع و البرامج لم ترى النور والدولة التونسية لم تعرها اهتمام كبير وتبقى أهم المعوقات تشريعية و تنظيمية بالأساس". 

يذكر أن النادى الأهلي أعلن عن خروج رمضان صبحي من حساباته ورغبة اللاعب فى الانتقال إلى بيراميدز فى صفقة بقيمة ١٠٠ مليون جنية لمدة ٣ مواسم.
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