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رياضة

مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الإنتاج الحربي

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.

وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم؛ استعدادا للمباراة وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة والذي يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.
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