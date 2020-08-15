مران استشفائي للاعبي الأهلي المشاركين في مباراة الإنتاج الحربي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذين شاركوا في مباراة الإنتاج الحربي أمس، تدريبات استشفائية اليوم؛ للتخلص من الإجهاد العضلي.





وخاضت المجموعة التي شاركت في مباراة الإنتاج الحربي، تدريبات استشفائية تحت قيادة توماس بينكيل مخطط الأحمال، فيما شارك باقي اللاعبين في تدريبات الكرة.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان التي تقام مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



