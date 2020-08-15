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رياضة

ياسر إبراهيم يشارك في المران الجماعي للأهلي

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:48 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
شارك ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة أسوان.

وشارك ياسر إبراهيم، في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في كاحل القدم وأبعدته عن التدريب والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم عقب نهاية المران.

وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.

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