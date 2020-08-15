بعد تعافيه من الإصابة.. أحمد الشيخ ينتظم في تدريبات الأهلي

عاد أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة.
ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم عقب نهاية المران.
وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.