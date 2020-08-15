بعد تعافيه من الإصابة.. أحمد الشيخ ينتظم في تدريبات الأهلي

عاد أحمد الشيخ، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في مران الفريق الجماعي الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.





وشارك «الشيخ» في فقرات المران كاملة بعد تخلصه من كدمة القدم التي تعرض لها مؤخرا، وأدت لغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق ومباراة الإنتاج الحربي أمس الجمعة.





ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان مساء الاثنين المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وأجرى الفريق مسحة طبية اليوم عقب نهاية المران.





وتعادل الأهلي مع الإنتاج الحربي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما أمس على استاد الأهلي بمدينة السلام وارتفع رصيد الفريق إلى 53 نقطة في صدارة الدوري الممتاز.



