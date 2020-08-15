فتاوى تشفي الصدور.. وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها.. البدعة التي حذر منها الرسول.. وصية النبي بالجار تشمل 6 فئات.. خطأ عن لا حول ولا قوة إلا بالله

- فتاوى تشفي الصدور:
- وقت صلاة الضحى وعدد ركعاتها
- البدعة التي حذر منها رسول الله
- وصية النبي بالجار تشمل 6 فئات أخرى
- علي جمعة يصحح خطأ عن لا حول ولا قوة إلا بالله
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية على مدار الساعات الماضية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف إنه ورد في فضل صلاة الضحى أحاديثُ، منها: ما أخرجه البخاريُّ عن أبر هريرة – رضةى الله عنه- أنه قَالَ: « أَوْصَانِي خَلِيلِي صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثٍ لاَ أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: وعدَّ منها: «... وَصَلاَةِ الضُّحَى».
وأضاف «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه يستحب المحافظة عليها يوميًّا؛ لحديث أَبي ذَرٍّ- رضي الله عنه- أَنَّ رسُولَ اللَّهِ- صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّم- قالَ: «يُصْبِحُ عَلى كُلِّ سُلامَى مِنْ أَحدِكُمْ صَدَقةٌ: فكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنكَرِ صدقَةٌ. وَيُجْزِيءُ مِنْ ذلكَ ركْعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضُّحَى.
وأوضح الأزهر العالمي للفتوى أن صلاة الضحى تُؤدَّى بعد طلوع الشمس بمقدار خمس عشرة دقيقة – تقريبًا - ويمتد وقتها إلى ما قبل الظهر بقليل، وتسمَّى أيضًا صلاة الأوَّابِينَ، أي: كثيري الرجوعِ إلى الله تعالى.
وتابع أن حكمها سُنة مؤكدة، صلاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأوصى بها، ورغب فيها، و عدد ركعاتها: أقلها ركعتان، وأكثرها ثمان ركعات أو اثنتا عشرة ركعة على خلاف بين الفقهاء في ذلك.
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ونبه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إلى أنه لا بد علينا أن نُحَرِّرَ مفهوم البدعة، فسيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال حديثًا عَدَّه الأئمة الأعلام -منهم الإمام الشافعي- من الأصول التي بُنِيَ عليها الدين: «مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».
وأفاد «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن العلماء قالوا: قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، ولم يقل: من أحدث في أمرنا هذا شيئًا فهو رد، منوهًا بأن الشريعة جاءت لتعليم المناهج وبيان القواعد التي يُبنَى عليها الأمر متسعًا، فمن أراد أن يَحْصرها في الوارِد فقد ضيَّق موسَّعًا، وهذا هو البدعة.
وأبان أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وضع أُسُسًا لكيفية التعامل مع الحياة بنَسَقٍ منفتح، فمن أراد أن يجعل النَّسَقَ ضيقًا ويجرُّ الماضي على الحاضر من غير اتساع فهو مبتدع، قال: ما ليس منه، ولم يقل: من أحدث شيئًا، لو قال شيئًا أغلق الأمر كما أرادوا أن يُغلقوه على أنفسهم، لكن لا، قال: ما ليس منه.
واستشهد بما أخرج الإمام النسائي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعدما انتهى من الصلاة قال: مَن الذي قال مَا قال حينما رفعت من الركوع؟ فخاف الصحابة ولم يتكلَّم أحد، قال: «مَن قال ما قال فإنه لم يقل إلا خيرًا» قال: أنا يا رسول الله، قال: «ماذا قلت؟»، قال: قلت ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه ملءَ السموات والأرض وملء ما شئت من شيء، قال: «رأيت بضعًا وثلاثين ملكًا يبتدرها أيهم يصعد بها إلى السماء».
وتابع: "وقال العلماء: وذلك التصعيد قبل إقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- ليعلمنا ما البدعة، وما الزيادة التي ليست ببدعة، فلما كان الكلام جميلًا فيه توحيد الله سبحانه وتعالى، فيه إخلاص واعتراف بالمنة له- سبحانه وتعالى-، كان وإن لم يسمعه من النبي، وإن كان قد زاده في الصلاة مقبولًا، وعندما سمع النبي في التلبية أعرابًا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلَّا شريكًا هو لك، ملكته ومَا مَلَكَك، أوقفهم وعلَّمهم، وأنكر عليهم، لأن هذا مخالف لما جاءت به الشريعة من إفراد التوحيد لله، فأنكره".
وأشار إلى أنه استدل العلماء بحديث بلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قام من ليلته فقال: «يا بلال، سمعتُ خشخشة نعليك قبلي في الجنة، فبما هذا؟»، قال: والله يا رسول الله لا أعرف، قال: إلا أنني كلما توضأت صليت ركعتين. رأى النبي مقام بلال من أجل الركعتين قبل أن يُقرَّهُما، وهو لم يعلمها بلالًا، بل إن بلالًا قد وفَّق بين الشريعة فرأى الوضوء شيئًا حسنًا والصلاة شيئًا حسنًا، فجمع بين هذا وذاك من غير استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن غير توقُفِ فعله على إقرار النبي، وذلك ليعلمنا كيف نعيش بنسقٍ مفتوح في عالمنا حيث نفتقد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بوحيه وفضله المعروف العليم.
واستطرد: "كيف نفعل؟ إذا أحدثت شيئًا فلابد أن يكون من الشريعة، لا ضدًا لها، الأمر على السعة فإن جئت فضيقت وقلت: لا ذكر ودعاء إلا بكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد ضيقت واسعًا".
وبين الدكتور أسامة فخري الجندي، مدير عام المساجد الحكومية بالأوقاف، أن هناك نصا يؤكد العناية الفائقة بالجار وعلى قدره وحسن رعايته، وقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: (مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجارِ حتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سيُوَرِّثُهُ).
وأوضح «الجندي»، في منشور له، أن كلمة الجار لا تعني فقط من يجاورني في المسكن أو من يعيش في البيت الذي بجواري بل تتسع كلمة الجيرة لتشمل الزميل في العمل لأنه يجاورني في العمل، ويرافقني فيه ، والله سبحانه وتعالى يقول : {وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ...}.
وقال: "تتسع كلمة الجار لتشمل الجيرة ما بين العائلات وما بين القرى والمدن وما بين الدول والأمم والشعوب وما بين الحضارات، ولا بد أن نقدم للعالم هدية نبيلة ورفيعة في حسن الجوار وإيصال مكارم النبوه إلى الناس أجمعين، وهذا ما نحقق به هذا الوصف المنير تلقينا صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ)".
كما أكد الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، أن سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن إيذاء الجار، فَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ»، أي أذاه.
وأوضح «جمعة»، في فتوى له، أنه لا بد أن يُجَنِّبَ المسلمُ جارَهُ أي شر أو إيذاء، والجار يشمل المسلم والكافر والحر والعبد والغني والفقير والقريب والأجنبي والقاصي والداني والأفراد والجماعات، ويشمل جار السكن وجار الصحبة وجار الطريق وجار العمل وجار المسجد.
ولفت إلى أن لفظة «بوائقه» يشمل كل أذى أو اعتداء يُحدث تلوثًا أو تشويها في البيئة الإنسانية، سواء كان بصريا أو ضوضائيا أو إشعاعيا أو هوائيا أو غير ذلك، وتشمل الأذى المادي والمعنوي، وحماية البيئة تبدأ من حماية الجار.
وتابع: "يلاحظ في الحديث أنه لم ينه عن إيذاء الجار فقط، ولكن أمر بتأمينه من الأذى، أي جعله يشعر بالطمأنينة وسلامة الجانب في مجاورة المسلم؛ لأنه لا يتوقع منه شرا أبدا، ولن يُوصِلَهُ المؤمنُ إلى تلك الحالة إلا بِمُدَاومَتِهِ تَقْدِيمَ البِرِّ والسلام لَه".
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وشدد الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، على أن من مفاتيح النجاة التوكل على الله تعالى، وعرَّف الإمام الغزالي التوكل بأنه اعتماد القلب على الوكيل وحده.
وأفاد «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بأن الإنسان إذا اعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا فاعل إلا الله، واعتقد مع ذلك تمام العلم والقدرة لله سبحانه وتعالى، وأنه هو الفاعل الحقيقي، فإن هذا هو حقيقة التوكل، توكل على الله يعني اعتمد عليه، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله.
وأضاف أن التوكل بهذه الكيفية ينشئ في القلب التسليم والرضا، فهذا مبني على أمر الله سبحانه وتعالى، وعلى حب الله سبحانه وتعالى لهذا الشأن قال تعالى: «وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ»، «وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»، قال تعالى: «وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا» ، قال تعالى: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ».
وتابع: "ولا بد علينا أن نتدبر ونعلم أن «وَلِلهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ» ، فإذا كان ربنا عنده خزائن السموات والأرض كيف أتوكل على غيره ؟! «إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ»، يعني كل شيء بأمر الله تعالى «ذَلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ»".
وأشار إلى أن التوكل هذا مهم جدًّا، وهو له آثار طيبة في الدنيا والآخرة؛ ولذلك قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب»، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال -صلى الله عليه وسلم- : «الذين لا يكتوون، ولا يتطيرون، ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون». هنا المفتاح أنهم على ربهم يتوكلون.
ونبه إلى أن هناك فرقا بين التوكل والتواكل، الفرق بينهما هو: ترك الأسباب، فإذا أنت فعلت الأسباب ثم قلت: يا رب، فأنت متوكل، "فترك الأسباب جهل؛ لكن الاعتماد عليها شرك"، ترك الأسباب لم يكن من سنة الأنبياء، يقول سيدنا -صلى الله عليه وسلم- : «لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير، تغدو خماصًا وتروح بطانًا».
واستطرد: "فإذن التوكل مهم، ومأمور به، وهو يولد الرضا والتسليم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «من سره أن يكون أغنى الناس، فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يده»".