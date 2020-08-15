اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور

حصل موقع "صدى البلد" على الصور الأولى من حادث انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل.





وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع.





ويشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار.





وشدد محافظ القاهرة، على استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث، ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.





وأوضح أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى، وأربعة أدوار، وتم فصل جميع المرافق.





وأكد أن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.