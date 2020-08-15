AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:27 م
انهيار عقار قصر النيل
انهيار عقار قصر النيل
Advertisements
احمد مهدى

حصل موقع "صدى البلد" على الصور الأولى من حادث انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل.


وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع.


ويشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار.


وشدد محافظ القاهرة، على استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث، ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.


وأوضح أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى، وأربعة أدوار، وتم فصل جميع المرافق.


وأكد أن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور
اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور
اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور
اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور
اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

١٨ طابقا حتى سطح الأرض.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال إزالة عقار عين شمس المخالف

إخلاء 3 منازل آيلة للسقوط بمحيط المنزل المنهار بالمحلة.. شاهد

انهيار جزئى لعقار سكنى بقصر النيل.. ولجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة

انهيار عقار بشارع قصر النيل.. شاهد

مقام على مساحة 1500 متر.. تفاصيل جديدة في حادث العقار المنهار بقصر النيل

شاهد.. أول فيديو لـ عقار قصر النيل المنهار

ترشيحاتنا

ترامب يزور شقيقه في مستشفى بنيويورك.. فيديو

3 سيناريوهات تنتظر مصر لـ ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا.. تفاصيل

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

ميدو: اللي عمل مواعيد مباريات الزمالك والأهلي مع دوري الأبطال لازم يتحاكم

شاهد.. زوجة الرئيس التونسي تخطف الأنظار في أول ظهور

ذكرى ميلاد كهرمانة السينما.. 4 رجال في حياة هدى سلطان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاش مايوه.. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جريئة على البحر

غطاء الرأس واحمرار الشعر.. عادات غريبة توضح الحالة الاجتماعية للمرأة في أفريقيا

دور الضحية.. ميجان تتهم زوجها السابق بالغيرة منها وعمه يكشف كذبها | صور