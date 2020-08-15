تجديد تعيين مجدى حسن وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تجديد الثقة لمجدى حسن حسين حسن وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية للمرة الثالثة على التوالى وذلك لمدة عام من تاريخ القرار.

وشهدت محافظة القليوبية خلال العامين الماضيين نشاطا مكثفا لمديرية التضامن بالقليوبية برئاسة مجدى حسن منها على سبيل المثال وليس الحصر تطوير وانشاء وميكنة المقرات الخدمية لمديرية التضامن من مكاتب التأهيل الاجتماعي بنطاق المحافظة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من متلقي الخدمة.





وفى اطار خطة الوزارة تم تزويدها بمنظومة اليكترونية متكاملة وباجهزة كمبيوتر وتدريب العاملين ومستلزمات مكتبية حديثة من طابعات وسكانر وحبارات وربطها بوزارة التضامن وتقديم خدمات جيدة للمواطنين وخاصة لذوي الإعاقة .وتطوير المؤسسات والمنشات الاجتماعية.

وتولى حسن العديد من المهام الوظيفية منها رئيس قسم الرقابة والمتابعة بادارة السلام ومدير ادارات غرب مدينة نصر ثم المرج الاجتماعية ثم مديراعام ادارة شرق القاهرة ومديرا مديرية التضامن بالبحر الاحمر حتى توليه مديرية التضامن بالقليوبية منذ عاميين.





كما نال مجدى حسن العديد من شهادات التقديرٌ لتميزه فى اداء عمله وحصولة عل المركز الاول بدورة تنمية مهارات الباحثينٌ الاجتماعيين.