متعودة دايما| برشلونة.. تاريخ من الإذلال في البطولات الأوروبية





وذكر موقع "جول" العالمي أن فيدال لاعب برشلونة أدعى أن فريقه هو الأفضل في العالم قبل مواجهة بايرن ميونخ، لكن الفريق انهار كالعادة مثلما حدث أمام ليفربول الموسم الماضي 4 - 0، وأمام روما الموسم قبل الماضي 3 - 0.





وأضاف الموقع أن برشلونة أصبح أول فريق يستقبل 4 أهداف في شوط واحد في مسابقة دوري أبطال أوروبا منذ أبريل 2015.





وأشار الموقع، أن هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها برشلونة مباراة أوروبية بنتيجة أكبر من 5 أهداف، منذ عام 1976، عندما خسر 5-4 أمام نيفسكي صوفيا في كأس الاتحاد الأوروبي.





وأكد الموقع، أن برشلونة أصبح أول فريق يستقبل سبعة أهداف في أي مسابقة منذ عام 1949 وأول من يستقبل ثمانية منذ عام 1946.





وتابع، أن برشلونة تعرض لسقوط تاريخي أمام بايرن ميونخ في 2013 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث هُزم بسباعية نظيفة بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالإضافة إلى ريمونتادا روما التاريخية " 3 - 0" موسم 2018، وريمونتادا ليفربول " 4 - 0" 2019.

ليلة حزينة عاشتها جماهير برشلونة، بعد السقوط أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.