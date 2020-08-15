الأوقاف السورية: إعادة فتح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة بدمشق وريفها

أعلنت وزارة الأوقاف السورية، إعادة فتح المساجد لصلوات الجمعة والجماعة في محافظتي دمشق وريف دمشق اعتبارا من فجر غد الأحد.





وأضافت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم /السبت/ - أنه عقب مرور 15 يوما على إغلاق المساجد في محافظتي دمشق وريف دمشق سيتم افتتاح المساجد لأداء صلوات الجمعة والجماعة اعتبارا من غد الأحد مع اتخاذ أقصى إجراءات الوقاية الصحية، مشيرة إلى استمرار تعليق الدروس وباقي الأنشطة الدينية.





وكانت الوزارة أعلنت في الثاني من أغسطس الجاري تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في مساجد محافظتي دمشق وريف دمشق لمدة خمسة عشر يومًا اعتبارًا من يوم الاثنين الـموافق 3 أغسطس، وذلك عملًا بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا، كما أعلنت في الـ 22 من شهر يوليو الماضي تعليق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظتي دمشق وريفها وتعليق كل الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريفها وإغلاق كل صالات التعزية والأفراح التابعة للوزارة بالمحافظتين حتى إشعار آخر.