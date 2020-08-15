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ثقافة

سهير حواس: العقار المنهار بقصر النيل من الممتلكات الحضارية

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:31 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
كشفت الدكتورة سهير حواس مستشار الجهاز القومي للتنسيق الحضاري تاريخ العقار المنهار في شارع قصر النيل.

وقالت : انهار منذ لحظات أحد العقارات من اممتلكات الحضارية والثروات العقارية عالية القيمة حيث أنه رقم 50 شارع قصر النيل ومعروف بعقار بنك مصر ويرجع  تاريخ بنائه إلى عام ١٩٠٠، وتبلغ المساحة الاجمالية ١٤١٠ متر٢، وعدد الأدوار ٦،  لافتة إلى أن الدور الأخير إضافة لاحقة.

وكان العقار رقم 50 في شارع قصر النيل قد انهار صباح اليوم، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل العقار من أجل عمليات الإنقاذ، وانتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إلى موقع العقار، لمتابعة الموقف.

وتمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن، وأكدت محافظة القاهرة أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من دور أرضى و4 أدوار وتم فصل كافة المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وتواصل قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة عمليات الإنقاذ لسكان العقار المنهار بشارع قصر النيل، وتتواجد كافة الأجهزة المعنية بموقع الحادث الإسعاف والحماية المدنية وقيادات محافظة والقيادات الامنية، على رأسها اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة. 
 

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