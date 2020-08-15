انقطاع مياه الشرب عن بعض مناطق مدينة نصر بالقاهرة مساء اليوم لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة القاهرة لمياه الشرب، انقطاع المياه ببعض مناطق مدينة نصر اعتبارًا من التاسعة مساء اليوم، السبت، وحتى الثالثة من صباح غد، الأحد.





وأوضحت الشركة - في بيان اليوم - أن الانقطاع سيشمل مناطق (الحي السابع – الحي السادس – المنطقة الأولى – جامعة الأزهر – مستشفى التأمين الصحي – امتداد رمسيس 1 و 2".













أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى استكمال بعض أعمال الكباري التي يجري إنشاؤها بمناطق حي مدينة نصر بالقاهرة.





وأهابت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



