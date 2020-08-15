الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد

عند زيارتها لأول ستشعر وكأنك تقف على حافة السماء، تمثل أحد ارق عروض الطبيعة الأم، مشهد يهز داخلك، من حولك مياه وكأنها تخرج دخان ليشكل لوحة فنية تسر الناظرين، هذه هي شلالات فيكتوريا والتى تعد من أكبر الشلالات فى العالم وتقع بين زامبيا وزيمبابوي.

تقع شلالات فيكتوريا على طول حدود زامبيا وزيمبابوي ، بعرض ميل واحد وطول 360 قدمًا ، وتعد شلالات فيكتوريا - أو Mosi-oa-Tunya ، "Smoke that Thunders" ، كما هو معروف محليًا - واحدة من أكثر المواقع إثارة في القارة التي تفتخر وفرة من يسلط الضوء على القلب.

اقرأ أيضا: تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

عند وصولك إلى الجانب الزيمبابوي من الشلالات ، ستندهش حيث تجد نفسك بغابة خضراء للغاية مليئة بالأشجار مع هطول خفيف مستمر للضباب والضوضاء المكتومة لما يبدو وكأنه عاصفة تقترب.

بمجرد أن تري بعينك الشلالات لن تجد حواجز أو أناس مكتظين امامك ولكن فقط الفروع والشجيرات والتى هي بمثابة حواجز بين المشاهدين وحافة السقوط، وبالتالي لست بحاجة المنافسة للحصول على موقع يمكنك من خلاله رؤية الشلالات.

اقرأ أيضا: طقوس غريبة.. شاهد قبائل أفريقية تحرم على المرأة لمس الماشية

خلال رحلتك من وإلى الشلالات ستقابلك أفيالًا برية ترعى بهدوء على جانب الطريق ، والحمير الوحشية والمخنازير و الجاموس وزوج من الكلاب البرية النادرة.

يذكر أنه تم استكشاف الشلالات على يد المستكشف الأسكتلندي ديفيد ليفينغستون في نوفمبر 1855، وقد أطلق عليها هذه الأسم نسبة للملكة فيكتوريا من المملكة المتحدة، ولكنها تعرف بين السكان المحليين باسم موسي ؤوا تونيا والتي تعني "الدخان الذي يطلق الرعد".

