بعد اعتباره منسحبا.. اتحاد الكرة: لم نتلق أية طعون من النادي المصري





كان اتحاد الكرة أصدر بيانا اعتبر خلاله المصري منسحبا أمام الدراويش ويتم تطبيق لائحة المسابقات المعمول بها فى الجبلاية.





وأفاد مسئولو اتحاد الكرة بأنهم لم تصلهم حتى الآن أية طعون من جانب النادى المصري بشأن أزمة أحداث لقاء الاسماعيلي أمس الجمعة فى الدورى المحلى عقب عدم حضوره الى ملعب برج العرب لخوض المباراة.





يذكر ان سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أعلن رفض ناديه توقيع أي عقوبات من قبل اتحاد الكرة واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا أمام الإسماعيلى فى المباراة التى كان مقررا لها اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز في استاد برج العرب .





وأضاف حلبية ان مجلس إدارة المصري أرسل ملف أزمة مباراة الإسماعيلي إلى الفيفا، لضمان حقه في إعادتها.





وأوضح حلبية أن مجلس المصري قرر ايضا التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية للاحتجاج على قرار اتحاد الكرة باعتبار المصري منسحبا، رغم وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا في الفريق .





وكشف حلبية ان قرار اتحاد الكرة ضد المصري كان تعسفيا ولذلك تم تكليف محامي النادي بمتابعة الشكوى المقدمة من الفريق البورسعيدي ضد اتحاد الكرة فى الفيفا.









وأشار حلبية إلى أن النادي البورسعيدي لن يتهاون فى حقوقه وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية لاعادة المباراة مرة أخرى خاصة وأن اتحاد الكرة كان أعلن عن تأجيل أي مباراة حال وجود 10 لاعبين مصابين بكورونا ونحن لدينا 14 مصابا فلماذا هذا التعسف ضدنا.

كشف مسئولو اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن تقديم النادي المصري طعن على اعتباره منسحبا أمام النادى الإسماعيلي بالدورى الممتاز .