عازفة موهوبة تستخدم الفن لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة..شاهد

عرض برنامج "صباحك مصري" تقريرا، لعازفة مصرية تقوم باستخدام الفن لعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة





وقالت العازفة مي أحمد ، خلال حوارها للبرنامج ، إن حبها للموسيقى بدء منذ أن كان عمرها 8 سنوات ، على ألة الأورج ، بالإضافة إلى أن والدها كان عاشقا للطرب القديم ، وهو ما ساعدها على النجاح في الموسيقى .





وأشارت إلى أن فن الموسيقى ، يكمن في معرفة سر كل ألة موسيقية ، والسير حسب طريقة عملها وتشغيلها .





وأوضحت أن طموحها كان أن تقوم بتدشين أوركسترا للأطفال ، ولذلك عملت في حضانة ، والتي كان بها بعض من الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .



