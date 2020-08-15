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توك شو

عازفة موهوبة تستخدم الفن لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة..شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:15 م
العازفة مي أحمد
العازفة مي أحمد
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نورهان رأفت
عرض برنامج "صباحك مصري" تقريرا، لعازفة مصرية تقوم باستخدام الفن لعلاج الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

وقالت العازفة مي أحمد ، خلال حوارها للبرنامج ، إن حبها للموسيقى بدء منذ أن كان عمرها 8 سنوات ، على ألة الأورج ، بالإضافة إلى أن والدها كان عاشقا للطرب القديم ، وهو ما ساعدها على النجاح في الموسيقى .

وأشارت إلى أن فن الموسيقى ، يكمن في معرفة سر كل ألة موسيقية ، والسير حسب طريقة عملها وتشغيلها .

وأوضحت أن طموحها كان أن تقوم بتدشين أوركسترا للأطفال ، ولذلك عملت في حضانة ، والتي كان بها بعض من الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .

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