روحوا انبسطوا.. الفرق الموسيقية تعود للأوبرا وسط إجراءات احترازية

عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير عن عودة الفرق الموسيقية للأوبرا وسط إجراءات احترازية، وهذا بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقالت جيهان مرسي، رئيسة الادارة المركزية للموسيقى الشرقية، إن "الأوبرا كانت واحشة الناس"، وكل العاملين بالابرا المصرية افتقدوا ايام الدوام والفرق والحفلات، معقبة: "اول مره نحس الاحساس ده وعمرنا ما خدنا اجازة بالشكل ده ومجبرين".





وتابعت جيهان مرسي، ان الاوبرا متخذة كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين والجمهور من رواد الاوبرا، مضيفة انه يتم تعقيم كل شئ حتى لا تعاود او تضطر لإغلاق مرة أخرى، لافتة إلى أنها الأوبرا المتنفس الوحيد ي تلك الفترة الصعبة.