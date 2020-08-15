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روحوا انبسطوا.. الفرق الموسيقية تعود للأوبرا وسط إجراءات احترازية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:24 م
جيهان مرسي، رئيسة
جيهان مرسي، رئيسة الادارة المركزية للموسيقى الشرقية
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فرح علاء الخولي
عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير عن عودة الفرق الموسيقية للأوبرا وسط إجراءات احترازية، وهذا بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت جيهان مرسي، رئيسة الادارة المركزية للموسيقى الشرقية، إن "الأوبرا كانت واحشة الناس"، وكل العاملين بالابرا المصرية افتقدوا ايام الدوام والفرق والحفلات، معقبة: "اول مره نحس الاحساس ده وعمرنا ما خدنا اجازة بالشكل ده ومجبرين".

وتابعت جيهان مرسي، ان الاوبرا متخذة كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين والجمهور من رواد الاوبرا، مضيفة انه يتم تعقيم كل شئ حتى لا تعاود او تضطر لإغلاق مرة أخرى، لافتة إلى أنها الأوبرا المتنفس الوحيد ي تلك الفترة الصعبة.

ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى 14 و15 أغسطس الجارى، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، يقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.


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