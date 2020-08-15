فيها حاجة حلوة.. شاهد.. زوج يصلح طريقا كانت تتعثر فيه زوجته قبل وفاتها

قال محمد عثمان إنه قام بعمل صدقة جارية على روح زوجته الراحلة بإصلاحه طريقا كانت تتعثر فيه.









وأوضح محمد عثمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية DMC، أنه عاش رحلة كفاح برفقة زوجته طيلة 37 عاما كانت له الزوجة والسند والأمان الحقيقى.









وأضاف أن زوجته رحلت في شهر سبتمبر الماضى وأصر على تقديم صدقة جارية، فى طريق كان عبارة عن مزلقان يمر عليه المارة ويتعثرون فيه لذلك قرر إصلاحه.









وأكد أنه قام بذلك كنوع من رفع الإيذاء عن المارة، خاصة أنها تعثرت خلاله مرتين على التوالى، مشيرا إلى أن أبناءه شعروا بالفخر والسعادة بمجرد علمهم بهذا الأمر.