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برلمان

طلب إحاطة بشأن عدم رصف الطرق فى عدد من مراكز الشرقية

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
اللواء كامل الوزير
اللواء كامل الوزير ، وزير النقل
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معتز الخصوصى

قال النائب رائف تمراز ، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة إلى المهندس كامل الوزير ، وزير النقل بشأن سوء الطرق فى عدد من مراكز محافظة الشرقية وعدم رصفها فى مراكز الحسينية ومنشية أبو عمر وصان الحجر.

وأشار تمراز فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان سوء الطرق وعدم رصفها له تأثير كبير على طلاب المدارس والجامعات ، خاصة فى ظل سيرهم على هذه الطرق الترابية المتدهورة.

كما اوضح عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن عدم وجود طرق فى هذه المراكز تساعد فى تذمر الشباب و المرأة ، حيث ان عدم رصف هذه الطرق يؤثر على نفسية طلاب المدارس والجامعات.

وطالب بسرعة رصف الطرق الداخلية فى مراكز الحسينية ومنشية أبو عمر و صان الحجر ، لربط القرى ببعضها البعض ، حتى يتمكن المواطنون من الوصول إلى المدارس والجامعات والمستشفيات.
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