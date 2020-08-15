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برلمان

مصطفى الكمار: إنشاء المجمعات الصناعية سيحقق طفرة اقتصادية في كل المحافظات

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:03 م
النائب مصطفى الكمار
النائب مصطفى الكمار
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فريدة محمد
أكد النائب مصطفي الكمار عضو مجلس النواب، عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، أهمية دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع الصناعة سواء الثقيلة أو إقامة المجمعات الصناعية وحتى صناعة الحرف والمنتجات اليدوية، وتأكيده الدائم على ضرورة استمرار دعم المجال الصناعي.

وشدد الكمار فى بيان صحفى له، على أهمية إقامة مجمعات الصناعية في مختلف محافظات الجمهورية، كقاطرة للتنمية الاقتصادية بالمحافظات، مشيرا إلى أن إتمام إنشاء هذه المجمعات سيحقق طفرة في كل المحافظات التي تثام بها صناعيا واقتصاديا، إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة وفرص عمل للشباب. 

وقال إنه في الوقت الذي يتوجه الاهتمام للمصانع والمناطق الصناعية وإنشاء المصانع الكبرى، لم ينس الرئيس السيسي أصحاب الحرف والمنتجات اليدوية والتراثية، ووجه بضرورة استمرار دعمهم  في إطار خطة الارتقاء بالصناعات المتوسطة والصغيرة كأحد آليات الدولة لتوفير فرص العمل ورفع معدلات التشغيل، حيث سيقام المعرض السنوي "تراثنا لمنتجات وفنون الحرف اليدوية والتراثية" لعام 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم مختلف القطاعات الإنتاجية الوطنية.

وأكد الكمار، أهمية الصناعة في كل المجالات لدعم الاقتصاد المصري ودفع عجلة الانتاج وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة سواء الطبيعية أو البشرية.
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