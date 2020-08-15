نائب ينجح فى إنهاء إجراءات إنشاء محطتى مياه للشرب بقريتى متبول ودقميرة

نجح النائب اللواء شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب ونائب الدائرة الثانية بمركز شرطة كفرالشيخ في إنهاء الموافقات اللازمة لإنشاء وتنفيذ محطتى مياه للشرب لقريتى متبول ودقميرة والتى ستخدم عدد من قرى مركز كفر الشيخ.





يأتى ذلك بعد تقدم وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب بطلب إحاطه وإقتراح برغبة لتنفيذ المحطتين سالفى الذكر حيث أن تلك المشكله استمرت أكثر من 50 عاما وتخدم المحطتين قرى مركز كفرالشيخ وفقا لما جاء فى طلب الاحاطه المقدم من "الجندى".





وتمت الاستجابه لطلبه حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة العربية للتصنيع بتاريخ 27 يوليو 2020 لتقوم هيئة التصنيع بتصميم وتنفيذ محطتى المياه اولاى لقرية متبول بطاقة 100 ل/ث والثانيه لقرية دقميرة بطاقه 120 ل/ ث كما تنفذ المأخذ بمشتملاته بنطاق مركز كفر الشيخ.



