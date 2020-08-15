رفع آثار حادث اصطدام قطار بسيارة في المنوفية واستئناف حركة القطارات.. تفاصيل

ساعد أهالي قرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية قوات الأمن في ازالة اثار حادث اصطدام قطار منوف بسيارة نصف نقل اثناء عبورها الطريق من مكان غير مخصص للعبور.

حيث تحطمت السيارة وتجمع الاهالي لرفع آثار الحادث والسيارة علي جانب الطريق لاعادة حركة القطارات علي خط منوف كفر الزيات.

فيما أكد مصدر أمني أنه لم يحدث أي تأخيرات في حركة القطارات حيث تم رفع اثار الحادث سريعا واعادة الحركة علي خط منوف كفر الزيات.

تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مركز الشهداء باصطدام قطار بسيارة نقل امام قرية دناصور، بالانتقال والفحص تبين ان السيارة كانت تعبر الطريق من مكان غير مخصص للبعور مما تسبب في الحادث ونتج عنه تحطم السيارة وهروب السائق.