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أخبار العالم

الصين تختتم بنجاح تجريب واختبار حاملة مروحيات عملاقة للعمليات البرمائية

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:51 م
حاملة طائرات صينية
حاملة طائرات صينية
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ا ش ا
اختتمت القوات البحرية الصينية تجريب أول حاملة مروحيات عملاقة تزن 40 ألف طن فى مياه منطقة هونونج زونغو فى شنغهاى، وهى مركبة قتال برمائية أطلقت عليها الصين مسمى "تايب 075" تستوعب 30 مروحية هجوم قتالية وعربات نقل جند مدرعة برمائية للإنزال الشاطئى، كما تستوعب حاملة المروحيات الصينية العملاقة إيواء ونقل مئات من الأفراد المقاتلين على متنها وبها مستشفى عائم متكامل التخصص.


وبحسب موقع جنوب الصين لأخبار الدفاع المتخصص في الشأن العسكري، فقد تم تطوير حاملة المروحيات الصينية العملاقة فى أرصفة الترسانة الوطنية الصينية فى شنغهاى، وتم تدشينها فى المياه المفتوحة في أبريل 2020 وبدأت اختباراتها التجريبية هذا الشهر.


وأعلن عن اختتام تلك الاختبارات اليوم، وتشير الدراسات الفنية لحاملة المروحيات الصينية العملاقة الجديدة إلى قدرتها على نقل مدرعات قتال رئيسية برمائية من طراز "زد – 20" و"زد – 8"، ولانشات الإنزال الخفيفة وعربات الجيب.


أما مروحيات الهجوم القتالية التى يستوعبها سطح الناقلة الصينية العملاقة فهى من طراز "كا – 28" و"كا – 27" القادرة على اصطياد وتعقب وإصابة الغواصات فى المياه العميقة بكفاءة.


وقد سبق للصين إنتاج حاملات مروحيات وقتال برمائية مماثلة أقل حجما من طراز "تايب – 71"، وتصل زنتها إلى 25 ألف طن، وتعد الناقلة الجديدة "تايب – 75" نسخة مطورة ومكبرة منها. 
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