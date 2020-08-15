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برلمان

مطالبا بإنشاء كوبري.. نائب: غرق معديات كوم حمادة مسلسل لا ينتهي

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:52 م
غرق معديات كوم حمادة
غرق معديات كوم حمادة
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فريدة محمد
حذر النائب عاصم عبد العزيز، مرشد عضو مجلس النواب، من استمرار غرق المعديات والذى أصبح مسلسلا متكررا ولا ينتهى، مشيرًا إلى أن معدية "دمشلى" المنكوبة بكوم حمادة حصلت على ترخيصها حديثًا وهى جديدة ولكنها غرقت.

وقال "مرشد" فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن غرق المعديات يتسبب فى إسقاط العديد من الضحايا الأبرياء.

وأضاف أن سبب اعتماد الأهالى على المعديات فى التنقل من شرق لغرب النيل هو بُعد الكبارى التى تصل إلى 25 كيلومترا.

وطالب بإنشاء كوبرى علوى للحفاظ على أرواح البشر كون معديات الموت لن تتوقف، موضحا أن غرق معدية دمشلى على الرياح البحيرى أمام قرية دمشلى بمركز ومدينة كوم حمادة تسبب في غرق 4 أشخاص وتم انتشال جثث 3 منهم.

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