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أخبار البلد

للموسم الثاني.. «الصحفيين» تكرم أبناء الأعضاء المتفوقين دراسيا

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:54 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
أعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، بدء تنظيم الموسم الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد"، إن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية تنظم الموسم الثاني؛ لتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى درجة الدكتوراه، وذلك لتحفيز أبنائنا على مواصلة بذل الجهد والتفوق، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أسر الزملاء. 

وأضاف عبدالمجيد، أنه يشترط في المتقدمين الآتي:
1- أن يكون حاصلًا على الشهادة، عن العام الدراسي 2019 /2020 
2- أن تكون نسبة النجاح 70% لما قبل الجامعى، و(جيد جدًا) بالشهادة الجامعية. 
3- تسليم صورة من شهادة النجاح، أو إفادة من المؤسسة التعليمية للأستاذ/ محمد خليفة نائب المدير العام. 
4- للزملاء المقيمين في المحافظات التنسيق عبر الرقم (01288888720) لتسليمه عبر الواتس.
5- تسلم الإفادات والشهادات، بحد أقصى 10 سبتمبر المقبل.

وأشار عبدالمجيد، إلى أن فلسفة التكريم بداية من ٧٠٪؜ للقضاء على ثقافة تقسيم الكليات إلى قمة وكأن ما دونها القاع، وحتى لا نسهم في الضغط النفسي على الطلاب والأسر التي لم تحقق نسب مرتفعة في الثانوية العامة، بينما الجامعي جيد جدًا، للتأكيد على أن القمة في مختلف الكليات، بالتميز فيما قدره الله للطالب ما بعد الثانوية العامة.
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