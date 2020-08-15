برلمانى يطالب الحكومة بإصدار قرار فورى بتكليف خريجى الصيدلة عامى 2018 و2019

كشف الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى ان هناك نسبة عجز كبيرة في الصيادلة نتيجة لعدم تكليف صيادلة دفعة ٢٠١٨ ٢٠١٩ ، مشيرا الى انه طبقا للبيانات والمعلومات الصادرة عن نقابة الصيادلة فهناك حوالي ٣٢ ألف صيدلي عاطلين تخرجوا ولم يجدوا فرص عمل لهم.





وقال " حساسين " فى بيان عاجل قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اننى منذ أكثر من عامين.





وطالب الوزيرة بإصدار قرار فورى بتكليف خريجى كليات الصيادلة دفعته عام 2018 وعام 2019 ولكن لا حياة لمن تنادى.





وأكد ضرورة فض الاشتباك بتكليف دفعة ٢٠١٨، ٢٠١٩، لان دفعة ٢٠٢٠ التى انتهت امتحاناتها والنتيجة على الأبواب وسيصبح عدد الصيادلة من العاطلين الى ستين الف.