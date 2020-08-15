قفزت من الترتيب الـ100 إلى 28.. أستاذ طرق: شبكة الطرق الجديدة قفزة قوية للاقتصاد المصري

قال الدكتور أسامة عقيل، أستاذ المرور والطرق والمطارات بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن الدولة المصرية قامت بعمل قفزة قوية في مجال الطرق والمحاور الكبرى، وبعد أن كانت مصر في الترتيب ما بعد الـ 100 في شبكة الطرق أصبحت الآن في أول 30 دولة على رأس القائمة وهي رقم 28.









وأضاف الدكتور أسامة عقيل، خلال حواره على التليفزيون المصري، أن هذه الشبكة العالمية من الطرق تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وجذب المستثمرين، موضحا أن شبكات النقل والطرق كانت في الأولوية الأولى للدولة لأن التنمية الشاملة للدولة تعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية.









وأوضح أنها تتمثل في النقل والاتصالات والطاقة، مؤكدا أهمية دعامات التنمية الشاملة لأي دولة، وهذا على مستوى كل المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية وغيرها.









وأشار عقيل إلى أن شبكة الطرق الجديدة الهدف منها حل الاختناقات المرورية في العاصمة والمحافظات الكبرى وأيضًا لخدمة المجمعات الصناعية الجديدة، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تسير وفقا لخطة واضحة وتساهم في رفع الاقتصاد.



