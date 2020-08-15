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سيارات

تعرف على مواصفات أول سيارة نقل ثقيل تم تحويلها من ديزل إلى غاز

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
تم تحويل سيارة نقل ثقيل مرسيدس، كانت تعمل بالديزل إلى غاز طبيعي، وذلك تحت إشراف شركة "غازتك"، وتعتبر أول سيارة في مصر تم تحويلها إلى غاز وهي من نوعية السيارات الثقيلة.


وتتميز هذه السيارة  هي مرسيدس نقل ثقيل بمحرك 12 ألف سي سي، بقوة 394 حصانا، وتم تحويل السيارة لتعمل بنظام الديزل إلى غاز طبيعي ومع تركيب الغاز في السيارة سيصل توفير في الطاقة إلى 30% مع وصول حمولة السيارة إلى 25 طنا.


ومن المتوقع أن تحدث ثورة في مجال تحويل سيارات النقل إلى غاز طبيعي، خاصة لسيارات النقل الثقيل والمتوسطة وسيارات الأجرة.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بمنع ترخيص السيارات التي لا تمتلك منظومة وقود مزدوج غاز وبنزين، ستقوم المصانع المحلية ببعض الخطوات على خطوط الإنتاج، أبرزها استيراد محركات ثنائية من الشركات العالمية، والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وأولها شركة "فولفو" التي أعلنت عن إنتاج سيارة تعمل بمحرك يعمل بالغاز والبنزين معا.
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