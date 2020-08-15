مراحل تطور التجربة الأندلسية في كتاب جديد لمركز الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية

صدر حديثا عن مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، المجلد الثاني من كتاب "الحضارة الإسلامية في الأندلس"، تحرير الدكتور محمد الجمل.





يلقي الكتاب الضوء على مراحل تطور التجربة الأندلسية الفريدة التي استمرت 8 قرون من الإسهام الحضاري والمعرفي في الحضارة الإنسانية.





ويشتمل المجلد الثاني على الأبحاث المتعلقة بـ"العمارة والفنون والعلوم" باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية تناولت مظاهر الحضارة الإسلامية في الأندلس في التاريخ والفنون والعمارة الإسلامية.





والدراسات والبحوث نتاج أعمال مؤتمر دولي عقد في مكتبة الإسكندرية منذ عدة سنوات؛ تكريما لرائد من رواد الدراسات الأندلسية؛ وهو الدكتور أحمد مختار العبادي، صاحب الإسهامات المتميزة في مجال الدراسات التاريخية والحضارية المغربية والأندلسية.





وقدم الكتاب الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الذي أكد اهتمام المكتبة بمفهوم الحوار بين الحضارات والثقافات، بالإضافة إلى التأكيد على مفهوم عالمية الإسلام، وسماحته التي تمثل رافدا من روافد الحضارة الإنسانية، كما حرص على شكر وتكريم الباحثين والعلماء الذين أسهموا بجهد وافر في هذا المجال من الدراسات الأكاديمية المتخصصة، ونالوا مكانة علمية محليا ودوليا.





وتضمن الجزء الأول من الكتاب الذي صدر مؤخرا الموضوعات المتصلة بالتاريخ واللغة والأدب في الحضارة الإسلامية والأندلس.





ومركز دراسات الحضارة الإسلامية هو أحد المراكز البحثية المتخصصة بمكتبة الإسكندرية، والذي يتسق مع أهداف المكتبة، وكذلك مع مبادرتها لترسيخ مفهوم عالمية الإسلام وسماحته، ومن ثم حضارته التي تمثل رافدا من روافد الحضارة الإنسانية.





ويسعى المركز للإسهام في بناء خطاب إسلامي منهجي معاصر مشتبك مع الواقع، وخلق فضاءات تفاعلية في مجالات الفكر الإسلامي والعالم من حولنا بتشابكاته وتعقيداته؛ وذلك عن طريق توفير قدر من المعلومات والرؤى المتنوعة والأفكار الحديثة التي يموج بها العالم بأسلوب علمي معرفي بما يسمح للفكر الإسلامي بالانفتاح على آفاق جديدة، ومحاولة استنفار علمائه ومفكريه للتفاعل الإيجابي مع قضايا العالم المعاصرة، وتحفيزهم على الخوض في مجالات الاجتهاد والتفاعل مع قضايا المجتمع والعصر دون مهابة أو حساسية.