فض سرادق عزاء ومسرح لمنع التجمعات بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بتكثيف الحملات التفتيشية لمنع إقامة أي نوع من السرادقات سواء للأفراح أو للعزاء بالشوارع لمنع تجمعات المواطنين بأعداد كبيرة حرصًا على سلامتهم.





كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة بتنظيم حملات يومية لرفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية لفتح الحركة المرورية أمام السيارات وعبور المواطنين وإعادة الوجه الحضاري والجمالى للمدن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





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وفى هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية اليوم السبت بفض سرادق عزاء بناحية عزبة الجامع التابعة للوحدة المحلية بسعود لمنع التجمعات للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس أمس بإزالة مسرح كان يجهز لإقامة حفل زفاف بأولاد سيف وعلى الفور تم توجيه الأهالى بفض المسرح لمنع التجمعات تطبيقًا للإجراءات الإحترازية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا.





وتستمر الحملات التفتيشية لرصد أى محاولات لإقامة سرادقات الأفراح أوالعزاء بالشوارع تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.