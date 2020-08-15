استمرار أعمال الرش والتطهير وإنارة الشوارع بمطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، تكثيف جهود النظافة والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم.





وأشار إلى أنه تم تكثيف الجهود في أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح لتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).









وأكد اللواء وفائى عبد الفتاح رئيس مدينة سيوة، قيام حملات مكبرة لرش وتطهير الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة بالمناطق (السوق- المعهد الأزهري- تابه- سيدي رحيم -زقاوه-ابوبكر الصديق- مدخل المدينة).





وأوضح أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بشكل يومي وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.





من جانبه أشار وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح إلى استمرار جهود مجلس المدينة لتنفيذ كل توجيهات محافظ مطروح خلال الجولات الميدانية لعدد من المناطق بالمدينة للتيسير على المواطنين بإنارة منطقة المقابر وطريق عجيبة القصر.



