AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تقديرا لمشواره الفني.. الإسكندرية السينمائي يطلق اسم عزت العلايلي على دورته الـ 36

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:46 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة أن الدورة السادسة والثلاثين التي ستقام في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل ستحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي تقديرا لمشواره وتاريخه الفني الثري.

وأعرب الفنان عزت العلايلي عن سعادته بهذا القرار مؤكدا أنه بمثابة تكريم له، كما توجه بالشكر لإدارة المهرجان العريق على هذا الاختيار، بالإضافة إلى أنه يحمل ذكريات جميلة مع هذا المهرجان، كان آخرها توليه رئاسة مسابقة نور الشريف للفيلم العربي. 

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إنه تحدث مع الفنان الكبير عزت العلايلي بخصوص هذا القرار، ووجد سعادة وترحيب كبير من جانبه، مشيرا إلى أن  العلايلي يستحق ذلك، وهو شرف للمهرجان بسبب ما قدمه من أعمال سينمائية وتليفزيونية مشرفة، بينما يقوم الكاتب سمير الجمل بتأليف كتاب عن مسيرته الفنية.

أما بالنسبة لتحضيرات الدورة الجديدة قال الأباظة إنه يتم التجهيز لها على قدم وساق حيث تلقى حتى الآن ٣٠ فيلما روائيا طويلا ليتم اختيار الأفضل من بينهم وعرضه، حيث تم فتح باب تسجيل من خلال الموقع منذ 15يوليو السابق وحتى 15سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بالمسابقتين فقط الطويلة والقصيرة.

ويشار إلى أن الفنان عزت العلايلي حاصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وبدأ مشواره الفني بفيلم "رسالة من امرأة مجهولة" عام 1962 والذي كان أولى خطواته السينمائية، وتعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وكانت أحد أهم أدواره فيلم "الأرض" عام 1970 إخراج يوسف شاهين، ومن أبرز أعماله "الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت"، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها "أهلا يا بكوات، ثورة قرية"، وكانت آخر أعماله التلفزيونية مسلسل "قيد عائلي" عام ٢٠١٩.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد آمال رمزي.. اعتزلت من أجل تحقيق رغبة والدتها بزواجها

الأمير أباظة: تأجيل موعد إقامة "الإسكندرية السينمائي" والاكتفاء بمسابقتين

لشرائه معجون أسنان.. رشدي أباظة يتسبب في إحراج ممثلة وإغمائها

ترشيحاتنا

تحديد أعداد المقبولين بكليات الطب.. وإعلان المرحلة الأولى من التنسيق.. أبرز ما يناقشه الأعلى للجامعات اليوم

علاج موجود منذ قديم الأزل يقضي على كورونا.. لن يخطر ببالك

يقع فيه كثيرون.. علي جمعة يصحح خطأ عن لا حول ولا قوة إلا بالله

هل العنكبوت والحمامتين في هجرة النبي موضوع صحيح؟

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

بسبب مكالمة عاجلة.. عريس يترك عروسه في حفل الزفاف.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد