ناصر أبو لافي: كليب «استمر» مناشدة لكل العالم العربي..فيديو

طرح الرابر الأردني ناصر ابو لافي احدث كليباته بعنوان «استمر» على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.





الأغنية دعوة من ناصر لمواجهة الاحباط والفشل والدمار والاستمرار في المقاومة واستكمال الطريق وكسر حواجز الخوف، سواء كنت فرد في محيط مشاكله الشخصية او مشاكل مجتمعه العامة ودولته ووطنه الذي يعيش به.





وقد صرح الرابر ناصر ابو لافي: ان فكرة الكليب جاءت عقب انفجار مرفأ بيروت نتيجة الاهمال، وما نتج عنه من دمار نصف المدينة واعتبراها عاصمة منكوبة سقط بها المئات من الضحايا والالاف من المصابين.





واضاف ناصر: الهزيمة ليس انك تسقط ارضا، الهزيمة ان لا تنهض مرة اخرى واقول الي لبنان و العالم العربي والي كل اليائسين، انهضوا واستمروا.





كليب «استمر» غناء وكلمات ولحن: ناصر ابو لافي، توزيع: طارق، مكس وماستر: ماهر قدورة، مونتاج واخراج: فريد خالد، وهو من انتاج شركة لايف ارت.





وتقول كلماته: اكسر ابواب الخوف.. مالك محبط مقهور.. وقف علي حيلك و خود حقك بـ الزور.. وقف و اوقع.. اوقع و وقف.. مرة بتصرخ و مرة بسقف.. اتجاهل كل اللي بيحاول يحبطك و يكسر ثقتك بنفسك و يدمرك.. اتجاهل اليأس حتي لو كان شوك اجبرت تمشي عليه.. بغض النظر عن حزنك كل يوم.. بغض النظر عن الاكتئاب اللي صرت فيه ملزوم.. حتطلع الشمس و حترجع الحياة.. بيوم و ليلة حتختلف كل الأشياء.. بـ ايمانك بالله و بـ ايمانك بعطاياة .. بثقتك بنفسك و تمسكك بالحياة.. استمر استمر.







