25 ألف وفاة.. أفريقيا تسجل مليونا و96 ألف إصابة بفيروس كورونا

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 1,096,951 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 25,096 حالة وفاة وتعافى 812,839 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





وكانت منظمة الصحة العالمية دعت، الناس إلى عدم الخوف من الإصابة بفيروس كورونا المستجد عبر المواد الغذائية، بعدما عثر خبراء صينيون على آثار للفيروس على أغذية ومغلفاتها.





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وقال مايك رايان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية إن "الناس لديهم ما يكفي من الخوف والقلق حيال وباء كوفيد-19.. على الناس ألا يخشوا الطعام أو أغلفة المواد الغذائية أو معالجة الطعام أو تسليمه".





وأكد رايان "لا توجد أدلة على أن المواد الغذائية أو سلسلة الغذاء تسهم في نقل الفيروس".



