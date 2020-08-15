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حوادث

بعد رفع آثار حادث الاصطدام.. شاهد لحظة تحرك قطار المنوفية.. شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:54 م
صدى البلد
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مروة فاضل

عادت حركة القطارات علي خط منوف كفر الزيات عقب رفع اثار حادث اصطدام اصطدام قطار منوف بسيارة نصف نقل اثناء عبورها الطريق من مكان غير مخصص للعبور.

جاء ذلك عقب تمكن الاهالي من رفع اثار الحادث والسيارة من اعلي القضبان حيث تم وضعها بعيدا عن القطار وتمكن القطار من استئناف رحلته مرة اخرى.

فيما اكد مصدر امني انه لم يحدث اي تاخيرات في حركة القطارات حيث تم رفع اثار الحادث سريعا واعادة الحركة علي خط منوف كفر الزيات.

تلقي مدير أمن المنوفية اخطارا من رئيس مركز الشهداء باصطدام قطار بسيارة نقل امام قرية دناصور، بالانتقال والفحص تبين ان السيارة كانت تعبر الطريق من مكان غير مخصص للبعور مما تسبب في الحادث ونتج عنه تحطم السيارة وهروب السائق.

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