نائب محافظ القاهرة: التوسع في الكباري والمحاور لربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية ..فيديو

قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن مشروعات الكباري ومحاور شرق القاهرة، الهدف منها ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أول محور طريق السويس، وكباري مصر الجديدة ومدينة نصر.





وأشار "صابر"، في تقرير أعدته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه جارٍ العمل حاليا في مدينة المطرية، وجميع المشروعات التي تمت تم تغيير البنية التحتية للطرق والمحاور.





ولفت إلى أن منطقة مدينة مصر، كانت من أصعب المناطق التي تعاني من التكدس والازدحام المروري، وتم عمل تطويرات كبيرة في المدينة، حفاظا على البيئة، والتخلص من العشوائيات.





ومن جانبها، قالت المهندسة هبة أحمد، نائب مدير إدارة الكباري بشركة المقاولون العرب، إلى أنه من أكثر التحديات التي وجهتهم، استخدام منظومة جديدة في البناء والصب يتراوح بين 40 مترا إلى 45 مترا، لتوفير 35 % من اقتصادية الكوبري.





وأضافت المهندسة هبة أحمد، أن كوبري تقاطع الطيران مع مدينة النصر، وكوبري الشهيد هشام بركات، وجود طبقات صلبة وشديدة ، ولكن نجح العمال في أختراق طبقات الصخر.



