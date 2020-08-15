عبدالملك الحوثي.. إيران تمنح جائزة حقوق الإنسان لـ زعيم ميليشيا الحوثيين

أعلنت إيران عن منح جائزة "حقوق الإنسان"التابعة للسلطة القضائية، إلى عدد من قادة ميليشيات تابعة لها في المنطقة، أبرزهم زعيم ميليشيا الحوثيين، عبدالملك الحوثي.





وتعد هذه الجائزة أرفع جائزة حقوقية لدى النظام الإيراني.





وبحسب وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، أعلنت السلطة القضائية عن منح جائزة "حقوق الإنسان" هذا العام لعبدالملك الحوثي، وأبو مهدي المهندس نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، الذي قتل في غارة أمريكية، ورمضان عبدالله شلح أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية المتحالفة مع طهران.





وأشارت الوكالة إلى أن الإعلان عن هذه الأسماء جاء في احتفالية افتراضية للسلطة القضائية الإيرانية، لتقديم النسخة السادسة من جائزة حقوق الإنسان الإسلامية، بحضور رئيس القضاء الإيراني، إبراهيم رئيسي، وعدد من كبار مسؤولي النظام.



