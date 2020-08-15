احترس منها.. الاستجابة المناعية للمصابين بالسمنة ضعيفة جدا

انتقلت العديد من لقاحات COVID-19 الواعدة إلى المراحل النهائية من التجارب السريرية من أجل الموافقة على استخدامها من قبل عامة الناس.
ولكن حتى عندما يكون لدينا لقاح آمن في متناول اليد، فقد أثار بعض الخبراء مخاوف من أن معدل السمنة المرتفع في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عوامل أخرى قد يؤثر على مدى فعالية تلك اللقاحات في إنتاج المناعة ضد فيروس كورونا الجديد.
وقال الدكتور كريس شو ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية ThermoGenesis، التي طورت اختبارات الأجسام المضادة لـ COVID-19 ودراسة المرض: "يستخدم اللقاح عادةً لرفع مستويات الأجسام المضادة المعادلة في الجسم بحيث يمكن حماية الفرد".
ووفقا لموقع Healthline: يعتقد الباحثون أنه بسبب زيادة إنتاج الليبتين الذي يرتبط بكتلة الدهون في الجسم والدهون فإن السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على حماية الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح.
يشار إلى أن أكثر من 40 بالمائة من البالغين ، وكذلك 18 بالمائة من الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من السمنة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
ويمكن أن يسبب ذلك مشكلة إذا أدت لقاحات COVID-19 في نهاية المطاف إلى استجابة مناعية أضعف لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.
ولكن حتى عندما يكون لدينا لقاح آمن في متناول اليد، فقد أثار بعض الخبراء مخاوف من أن معدل السمنة المرتفع في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عوامل أخرى قد يؤثر على مدى فعالية تلك اللقاحات في إنتاج المناعة ضد فيروس كورونا الجديد.
وقال الدكتور كريس شو ، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية ThermoGenesis، التي طورت اختبارات الأجسام المضادة لـ COVID-19 ودراسة المرض: "يستخدم اللقاح عادةً لرفع مستويات الأجسام المضادة المعادلة في الجسم بحيث يمكن حماية الفرد".
ووفقا لموقع Healthline: يعتقد الباحثون أنه بسبب زيادة إنتاج الليبتين الذي يرتبط بكتلة الدهون في الجسم والدهون فإن السكان الذين يعانون من السمنة المفرطة يواجهون صعوبة أكبر في الحصول على حماية الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح.
يشار إلى أن أكثر من 40 بالمائة من البالغين ، وكذلك 18 بالمائة من الأطفال في الولايات المتحدة يعانون من السمنة ، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).
ويمكن أن يسبب ذلك مشكلة إذا أدت لقاحات COVID-19 في نهاية المطاف إلى استجابة مناعية أضعف لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.