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حوادث

طعنه بمطواة.. مقتل عامل على يد ابن شقيقته لخلافات الميراث بسوهاج

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:16 م
جثه
جثه
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خالد رياض
قتل عامل خاله بطعنة بمطواة قرن غزال لخلافات بينهما على الميراث بقرية الشيخ شبل بدائرة مركز المراغة بسوهاج.

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وتم ضبط الجاني وتبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وأخطرت النيابة العامة.


كان اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، تلقي إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بقرية الشيخ شبل، وتبين من المعاينة والفحص مقتل "أحمد.ا.ا" 57 عاما عامل، إثر إصابته بطعن نافذ في البطن، "مصطفى.م.ا" 31 عاما مصابا اشتباه ما بعد الارتجاج، تم تسليم الجثة والمصاب إلى مستشفى المراغة وتم تحويل المصاب الى مستشفى سوهاج الجامعى.


وتبين من التحريات قيام الثاني بطعن الأول "خاله" بمطواة عقب مشاجرة بينهما بسبب خلافات علي الميراث، تم تحرير المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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