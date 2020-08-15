هل هناك فرق بين رجيم الصيف والشتا.. أستاذ تغذية تجيب

قالت الدكتورة شري رزق ، استشاري التغذية بطب القصر العيني ، إن جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة عالية في فصل الشتاء ، وعلى عكس فترة الصيف ، موضحة أنه لا يوجد فرق بين رجيم فصل الشتاء وفصل الصيف ، فالأكل الصحي واحد في كلتا الحالتين .





وأضافت الدكتورة شيري رزق ، عبر سكايب ، لـ برنامج " صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن أكل الفصول والذي يحتاجه الجسم ، تمنحه الطبيعه للانسان ، والتي تختلف في امدادها للطاقة .





وأشارت إلى أن الفرق بين رجيم الصيف والشتا يتوقف على النسب ، وليست نوعية الطعام المحدد بالنظام الغذائي .



