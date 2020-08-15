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توك شو

هل هناك فرق بين رجيم الصيف والشتا.. أستاذ تغذية تجيب

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:29 م
الدكتورة شيري رزق
الدكتورة شيري رزق
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نورهان رأفت
قالت الدكتورة شري رزق ، استشاري التغذية بطب القصر العيني، إن جسم الإنسان يحتاج إلى طاقة عالية في فصل الشتاء ، وعلى عكس فترة الصيف ، موضحة أنه لا يوجد فرق بين رجيم فصل الشتاء وفصل الصيف ، فالأكل الصحي واحد في كلتا الحالتين .

وأضافت الدكتورة شيري رزق ، عبر سكايب ، لـ برنامج " صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2، أن أكل الفصول والذي يحتاجه الجسم ، تمنحه الطبيعه للانسان ، والتي تختلف في امدادها للطاقة .

وأشارت إلى أن الفرق بين رجيم الصيف والشتا يتوقف على النسب ، وليست نوعية الطعام المحدد بالنظام الغذائي .

ولفتت إلى أن نسبة حرق الدهون تختلف من شخص لأخر ، ونسبة الحرق في الشتاء تكون أقل عن الصيف ، لافتة إلى ضرورة وضع زمن محدد مناسب لفقد الوزن المطلوب.
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