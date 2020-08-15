أخبار الرياضة.. وفاة حارس الزمالك السابق وحادث لعضو مجلس إدارة الأهلي.. وميدو يهاجم كهربا

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





أعلن الإعلامى أحمد شوبير اليوم، السبت، وفاة الكابتن أشرف أبو النور، حارس مرمى نادى الزمالك السابق.





تعرض محمد الدماطي عضو مجلس إدارة الأهلي لحادث سير بسيارته صباح اليوم.





علّق العالمي أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على العقوبة الصادرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي.





اعترض أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، على إقامة مباريات قطبي الكرة المصرية، بالتزامن مع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.





حسم رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي هيدرسفيلد الإنجليزي، موقفه النهائي من البقاء في الأهلي وقرر مغادرة القلعة الحمراء.





وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إلى الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن للوقوف بجانبه فى محنته.



