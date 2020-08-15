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أخبار البلد

10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 03:37 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام - عمرو سيد
رصدت عدسة "صدى البلد" اليوم، السبت، انهيار عقار كامل بشارع قصر النيل بالقاهرة، وجاء ذلك بعدة صور ظهرت من خلالها الخسائر التى حدثت فى العقار.


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تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد.


على الفور هرعت أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وبالفحص تبين وجود ٤ أشخاص أسفل الأنقاض تم انتشالهم أحياء بهم إصابات متفرقة.


وقد أخطرت محافظة القاهرة التى وجهت بتشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقارات المجاورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.


10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل
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