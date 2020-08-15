10 صور ترصد مدى الانهيار فى عقار قصر النيل

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تلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من الأهالى بانهيار جزئى لعقار سكنى بشارع قصر النيل بوسط البلد









على الفور هرعت أجهزة الأمن، وتم غلق محيط منطقة العقار المنكوب، وبالفحص تبين وجود ٤ أشخاص أسفل الأنقاض تم انتشالهم أحياء بهم إصابات متفرقة.









وقد أخطرت محافظة القاهرة التى وجهت بتشكيل لجنة هندسية لفحص حالة العقارات المجاورة، وتولت النيابة العامة التحقيق.