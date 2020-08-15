AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نوعية عين شمس تستقبل 220 طالبا وطالبة باختبارات القدرات

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:14 م
عميد تربية نوعية
عميد تربية نوعية
Advertisements
حسام الفقي
واصلت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور اسامة السيد عميد الكلية، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.

اقرأ أيضا :

وأضاف الدكتور اسامة السيد خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه يتابع باستمرار اختبارات القدرات للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة سير العمل حيث بدأت يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.


اقرأ أيضا :

وأشار إلي أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات القدرات من السبت 8 أغسطس حتى اليوم بقسمي التربية الفنية والموسيقيه يقدر بحوالى 220 طالب تقريبا حتى الآن.

وأكد الدكتور أسامة أن تقييم اختبارات القدرات تتم داخل الكلية من قبل لجنة تضم متخصصين ولكن وفقا للمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه يتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.
نوعية عين شمس تستقبل 220 طالبا وطالبة باختبارات القدرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق الجامعات 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

عميد نوعية عين شمس: إجراءات احترازية مشددة باختبارات القدرات

اليوم.. طلاب الثانوية العامة يؤدون اختبارات القدرات بنوعية عين شمس

تفاصيل أول أيام امتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة بعين شمس

عميد تربية نوعية بعين شمس: التزام تام بالإجراءات الاحترازية خلال أول أيام اختبارات القدرات

نوعية عين شمس تواصل اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة

ترشيحاتنا

50 صورة و15 فيديو من جنازة شويكار.. شاهد

انتقادات لـ ندى بسيوني بسبب زوجها السابق سناء شافع

اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور

للسباق على اللقاح.. علماء أمريكان يطورون سلالة من فيروس كورونا لاستخدامها في دراسات التحدي

ولاد أصول.. تركى آل الشيخ يبعث برسالة شكر لـ حسام وإبراهيم حسن

تعرف على سبب غياب لبلبة عن جنازة الراحلة شويكار

AdvertisementS

عاشرها بـ 20 جنيها.. قاتل السودانية في الجيزة: ليا عندها فلوس وشتمتني

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 قبل إعلان الحدود الدنيا.. 98.5% لـ الطب

حقيقة هروب دمية "أنابيلا" الشهيرة من المتحف

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية

للسباق على اللقاح.. علماء أمريكان يطورون سلالة من فيروس كورونا لاستخدامها في دراسات التحدي

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد