نوعية عين شمس تستقبل 220 طالبا وطالبة باختبارات القدرات

واصلت كلية تربية نوعية جامعة عين شمس برئاسة الدكتور اسامة السيد عميد الكلية، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين فى إجراء اختبارات القدرات للالتحاق بشعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية.
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وأضاف الدكتور اسامة السيد خلال تصريحاته لصدي البلد، أنه يتابع باستمرار اختبارات القدرات للاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة سير العمل حيث بدأت يوم 8 أغسطس وحتى يوم 20 من الشهر نفسه.
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وأشار إلي أن إجمالى عدد المتقدمين لامتحانات القدرات من السبت 8 أغسطس حتى اليوم بقسمي التربية الفنية والموسيقيه يقدر بحوالى 220 طالب تقريبا حتى الآن.
وأكد الدكتور أسامة أن تقييم اختبارات القدرات تتم داخل الكلية من قبل لجنة تضم متخصصين ولكن وفقا للمعايير التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات، موضحا أنه يتم التصحيح في نفس اليوم وترفع النتيجة على الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات.