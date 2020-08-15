أخبار التوك شو.. اكتشاف دواء لـ كورونا.. معاقبة المدارس على المصاريف.. زاهي حواس يوجه رسالة لطلاب الثانوية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، وجاء أبرزها ما يلي:





قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر ليست بمعزل عن دول العالم، مطالبا المواطنين بالاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

ونفى "عنان"، في مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، بدء ظهور الموجة الثانية للفيروس فى مصر.





وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة من العلماء بشأن ظهور الموجة الثانية لفيروس كورونا، أولها أن تعقب الموجة الأولى للفيروس أى ظهورها خلال هذه الفترة، ثانيها قدومها فى الفصل الشتاء، والاحتمال الأخير ظهورها فى فصل الخريف.





قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن احتفالية الشباب والرياضة، ستكون اليوم بمدينة الشباب والرياضة بحي الأسمرات، والذي انضم للبنية التحتية لوزارة الشباب والرياضة.





وأضاف الدكتور محمد فوزي، عبر مداخلة هاتفية، لـ برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية تن، أن الهدف من مجهودات وزارة الرياضة والاحتفالية، هدفها توسيع مفهوم ممارسة الرياضة، لدى الشباب.





وأشار المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن اليوم العالمي للشباب سيأتي تحت شعار، "إشراك الشباب من أجل تحفيز العمل العالمي"، من أجل إشراكهم في الحياة السياسية.





قالت الدكتورة راندا فارس، مدير مشروع "مودة"، إن وزارة التضامن أطلقت مشروعا جديدا ضمن مبادرة مودة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.





وأضافت "فارس"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن المرحلة الأولى لمشروع مودة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج تم استهداف 200 شاب وفتاة بمرحلة الخطوبة للطرفين.





وأشارت مدير مشروع مودة، إلى أن المرحلة الأولى تشمل 10 برامج تدريبية على مستوى 4 محافظات تمتد على مدار شهري أغسطس، سبتمبر.





قال الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب ، إن لجنة مخالفات البناء والتصالح بالنواب، كان الهدف منها قياس الأثر التشريعي، وهو ما يقوم به مجلس الإدارة المحلية لدراسة كافة المعوقات، مؤكدا أن القانون مدروس بشكل جيد من جميع الجوانب.





وأضاف الدكتور محمد عطية الفيومي، عبر مداخلة هاتفية لـ "صباح الورد" المذاع على فضائية "تن"، أن تصريحات بعض المسؤولين عن القانون كانت خطأ وليست صحيحة، ومنها أن المسؤول عن دفع التصالح صاحب المبني أم السكان ، لافتا إلى أن مقدم التصالح هو المسؤول عن تقديم الأوراق ودفع المبلغ.





وأشار إلى أن مقدم الطلب من الممكن أن يكون المشتري أو صاحب العقار أو اتحاد الملاك.عضو بمحلية النواب يوضح من المسئول عن دفع مبلغ التصالح في المباني المخالفة





قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن الدراسة القانونية الخاصة بالمعاقبة القانونية لبعض المدارس في حالة امتناعها عن ترحيل مصاريف الإتوبيسات، سيتم إحالته على مجلس الإدارة لإصدار القرار رسميا ، موضحا أن القانون يضم جانبين، اما بترحيلها أو خصمها من مصروفات الترم الثاني.





وأضاف الدكتور أحمد سمير، عبر مداخلة هاتفية لـ "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"، أن في حالة اعتراض المدارس عن ترحيل المصروفات أو ردها، تكون المدرسة مخالفة للقانون.





وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إلى أن العقوبة تندرج تحت العقوبة الاقتصادية ، وتتراوح بين 10 ألاف جنية وحتى المليون جنية عقوبة.





قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن هناك دراسة إكلينيكية تمت على الحيوانات توصلت إلى اكتشاف نوعين من الأدوية يؤدى استخدامهما إلى تحسن وصول الدواء للمستقبلات الموجودة بفيروس كورونا وبالتالى تدميره.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في مدخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن نوعي الأدوية من الأنواع الآمنة وهي متواجدة فى الأسواق، ولكن يتم استخدامها لعلاج أغراض غير كورونا، مشيرا

إلى أن هناك منتجا آخر تم اكتشافه فى المراكز العلمية يعمل كعامل مساعد للدواء المستخدم لاستهداف وتدمير فيروس كورونا.





وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن التجارب التى تمت على الحيوانات أثبتت فعالية تجميع هذين الدوائين بنسبة نجاح تخطت 95% لوقف النشاط التدميرى لفيروس كورونا.





قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، إنه دائم الحضور لمهرجان يقام في أمريكا، يستضيف الطلاب النوابغ في العالم، وهو دائما ما ينصح الطلاب بالالتحاق بما يعشقونه، فعشق المجال هو سر النجاح فيه.





وأكد الدكتور زاهي حواس، خلال حواره لـ برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2 "أنه التحق بكلية الحقوق، ولم يشعر أنها مناسبة له، ومن ثم التحق بكلية الآثار، لافتا إلى أنه لم يكن طالبا متفوقا، وكان تقديره مقبولا، وحب الآثار وبدأ لديه عندما استخرج بنفسه أول حفرية أثرية.





وأوضح "حواس" أن الكلام عن الآثار من خلال المغامرة، يدخل قلوب الناس، على عكس الشرح الأكاديمي التقليدي.





عرضت قناة "اكسترا نيوز"، تقرير عن عودة الفرق الموسيقية للأوبرا وسط إجراءات احترازية، وهذا بعد انقطاع دام أكثر من 4 شهور وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقالت جيهان مرسي، رئيسة الادارة المركزية للموسيقى الشرقية، إن "الأوبرا كانت واحشة الناس"، وكل العاملين بالابرا المصرية افتقدوا ايام الدوام والفرق والحفلات، معقبة: "اول مره نحس الاحساس ده وعمرنا ما خدنا اجازة بالشكل ده ومجبرين".





وتابعت جيهان مرسي، ان الاوبرا متخذة كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين والجمهور من رواد الاوبرا، مضيفة انه يتم تعقيم كل شئ حتى لا تعاود او تضطر لإغلاق مرة أخرى، لافتة إلى أنها الأوبرا المتنفس الوحيد ي تلك الفترة الصعبة.





ضمن برنامج "عودة الروح" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض يومى 14 و15 أغسطس الجارى، باقة من الفقرات الفنية المتنوعة، يقدمها الفرق الفنية بالجهات التابعة للقطاع، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.





قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع "تكافل وكرامة" نجح في ضم 170 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري بشكل مستمر، إضافةً إلى 115 ألف أسرة خلال 3 أشهر، إثر أزمة فيروس كورونا.





وأضافت نيفين القباج، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم تصل لـ 3.6 مليون أسرة، من الدعم النقدي.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن "تكافل وكرامة" تقدم مساعدتها في منتصف الشهر، لأن الوزارة تكون حريصة على تقسيم الأيام بين مواعيد صرف المعاشات، وصرف منح المساعدات، وحرصا على عدم الازدحام، وتشديدا على الإجراءات الاحترازية للدولة ، في ظل أزمة فيروس كورونا.





ولفتت "القباج"، إلى أن الوزارة أعطت أولوية الصرف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، نظرا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومن ثم الأسر الكافلة لصغار السن.

وتابعت أن الكثير من المنظمات الأهلية وعلى رأسهم "الهلال الأحمر"، ساهمت مع الوزارة في تنظيم حركة الصرف، وحرصا على سلامة المواطنين.





قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن إصابات كورونا تجاوزت الـ20 مليون وتعافي 13 مليون مصاب حول العالم بمعنى أن أعداد الإصابات قريبة من أعداد حالات.





واوضح فؤاد عودة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن وفيات كورونا تجاوزت أكثر من 700 ألف شخص حول العالم بنسبة 80% من المسنين، موضحًا أن 85% من الإصابات تتركز في 10 دول رئيسية، حيث تشهد تلك الدول الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى تزايد أعداد الإصابات في الدول التي تمر بالمرحلة الأولى مجددًا.





وأضاف عودة ، انه من الصعب توقع بداية الموجة الثانية من فيروس كورونا حاليا، وان في أوروبا تفاقم الوضع الى المرحلة الثانية والثالثة في تلك الفترة.





قال إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن مشروعات الكباري ومحاور شرق القاهرة، الهدف منها ربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، من أول محور طريق السويس، وكباري مصر الجديدة ومدينة نصر.





وأشار "صابر"، في تقرير أعدته فضائية إكسترا نيوز، إلى أنه جارٍ العمل حاليا في مدينة المطرية، وجميع المشروعات التي تمت تم تغيير البنية التحتية للطرق والمحاور.





ولفت إلى أن منطقة مدينة مصر، كانت من أصعب المناطق التي تعاني من التكدس والازدحام المروري، وتم عمل تطويرات كبيرة في المدينة، حفاظا على البيئة، والتخلص من العشوائيات.