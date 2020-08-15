مبادرة لتدوير وترشيد مياه الشرب بدمياط

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة المهندس محمد بدوي، مبادرة توعوية فنية موجهة للطلاب من أبناء محافظة دمياط تحت عنوان "مبادرة تدوير وترشيد المياه النقية".
تهدف المبادرة الى توعية الطلاب بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.
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ومن جانبه صرح المهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب بدمياط ، أن الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط وأن المبادرة شملت أربع مجالات فنية هي الرسم والشعر والمقال والبحث العلمي، وتدور الموضوعات التى يتناولها الطلاب حول: "قضايا المياه - دورة حياة المياه - قطرة مياه بداية حياة] وتعد من أهم الموضوعات التي تطرحها إدارة التوعية بالشركة.
وأضاف انه ستقام مسابقة تبدأ من يوم السبت الموافق 2020/08/15 ولمدة أسبوعين يتم خلالها استلام الأعمال المشاركة وفقا للشروط الموضوعة وذلك من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.