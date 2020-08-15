مبادرة لتدوير وترشيد مياه الشرب بدمياط





تهدف المبادرة الى توعية الطلاب بأهمية الحفاظ علي المياه وترشيد استهلاكها كنمط رئيسي وسلوك فعال في الحياة اليومية.





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ومن جانبه صرح المهندس محمد عسل رئيس شركة مياة الشرب بدمياط ، أن الحملة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بدمياط وأن المبادرة شملت أربع مجالات فنية هي الرسم والشعر والمقال والبحث العلمي، وتدور الموضوعات التى يتناولها الطلاب حول: "قضايا المياه - دورة حياة المياه - قطرة مياه بداية حياة] وتعد من أهم الموضوعات التي تطرحها إدارة التوعية بالشركة.





وأضاف انه ستقام مسابقة تبدأ من يوم السبت الموافق 2020/08/15 ولمدة أسبوعين يتم خلالها استلام الأعمال المشاركة وفقا للشروط الموضوعة وذلك من خلال إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بمديرية التربية والتعليم بدمياط.