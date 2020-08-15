شاهد.. لحظة استلام المتضررين من انهيار عقار قصر النيل شققهم المجهزة بالاسمرات

حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد لحظة استلام الأسرتين المتضررتين من حادث إنهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل وحداتهم الجديدة مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات.





كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.





وانتقل محافظ على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الامنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.





والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضى واربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية ، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار .





وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخصا وإسعاف إثنين بموقع الإنهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.