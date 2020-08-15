AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. لحظة استلام المتضررين من انهيار عقار قصر النيل شققهم المجهزة بالاسمرات

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:07 م
لحظة استلام المتضررين
لحظة استلام المتضررين من انهيار عقار قصر النيل شققهم المجهزة
Advertisements
عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مقطع فيديو يرصد لحظة استلام الأسرتين المتضررتين من حادث إنهيار العقار رقم 50 شارع قصر النيل وحداتهم الجديدة مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بمدينة الأسمرات.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار رقم 50 شارع قصر النيل المنهار وبيان مدى تأثرها من الإنهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور إنتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وانتقل محافظ على الفور لموقع العقار المنهار وأشرف على عمليات الانقاذ مع تواجد كافة الاجهزة المعنية بموقع الحادث والاسعاف والحماية المدنية وقيادات المحافظة والقيادات الامنية واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية والسكرتير العام والمساعد لمحافظة القاهرة وياسر عبد العزيز رئيس حى عابدين.

والعقار المنهار مسجل طراز معمارى وصادر له قرارين تنكيس ومحضر عدم تنفيذ ويقع على مساحة ١٥٠٠ متر ومكون من ارضى واربعة ادوار ويوجد به شركة صرافة ومعرض موبيليا مغلق بالدور الارضي ومحلات ملابس ومكاتب إدارية وتجارية ، وتم فصل كافة المرافق عنه فور وقوع الإنهيار .

وأسفرت عمليات الانقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن انقاذ ١٤ شخصا وإسعاف إثنين بموقع الإنهيار وتم نقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر لتلقى العلاج اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل ..صور

اللقطات الأولى من حادث انهيار عقار قصر النيل.. صور

صادر له قرارا تنكيس.. تفاصيل انهيار عقار قصر النيل .. شاهد

إنقاذ 18 شخصا إثر انهيار عقار بقصر النيل.. محافظ القاهرة: العقار المنهار مسجل كطراز معماري.. صور

لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للمنزل المنهار بشارع قصر النيل ..صور

شقق جاهزة.. تسكين الأسرتين المتضررتين من عقار قصر النيل المنهار بالأسمرات

ترشيحاتنا

شاهد.. عمرو دياب يحمل دينا الشربينى على ظهره من كواليس أماكن السهر

الأعلى للجامعات يعلن إدراج عدد من الكليات الجديدة بتنسيق 2020

أخبار التوك شو.. اكتشاف دواء لـ كورونا.. معاقبة المدارس على المصاريف.. زاهي حواس يوجه رسالة لطلاب الثانوية

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

عاشرها بـ 20 جنيها.. قاتل السودانية في الجيزة: ليا عندها فلوس وشتمتني

AdvertisementS

عاشرها بـ 20 جنيها.. قاتل السودانية في الجيزة: ليا عندها فلوس وشتمتني

كندا تمنح الإقامة الدائمة لكل طالب لجوء قدم الرعاية لمرضى كورونا

المطارات المصرية تبدأ اليوم تطبيق حظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل PCR

مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 قبل إعلان الحدود الدنيا.. 98.5% لـ الطب

حقيقة هروب دمية "أنابيلا" الشهيرة من المتحف

السيسي يوجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية

للسباق على اللقاح.. علماء أمريكان يطورون سلالة من فيروس كورونا لاستخدامها في دراسات التحدي

إثيوبيا.. تفاصيل انقلاب آبي أحمد على وزير الدفاع

مستشهدا بسوابق تاريخية... أيمن سلامة : القانون الدولي وأحكام العدل الدولية تنتصر لمصر فى أزمة سد النهضة

إقالة مسئول كبير في قناة الجزيرة بسبب فضيحة أخلاقية

المتهم بقتل سودانية العجوزة: مارسنا الرذيلة مرتين بـ20 جنيها.. صفعتني علي وجهي فخنقتها

وفاة أشرف أبو النور حارس مرمى الزمالك السابق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة وجريئة.. ١٥ صورة تكشف عن إطلالات جوهرة

كسرت روتين العمل بتصميمات الحفلات.. حكاية آية مع الرسم

الدخان والرعد.. شلالات فيكتوريا الأكثر إثارة فى أفريقيا.. شاهد