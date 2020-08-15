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أخبار العالم

500 مليون دولار.. كل ما تريد معرفته عن حبس نجل رئيس سابق في أنجولا

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:07 م
500 مليون دولار
500 مليون دولار
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أمينة الدسوقى

أدين جوزي فيلومينو دوس سانتوس، نجل الرئيس الأنجولي السابق جوزي إدواردو دوس سانتوس، بالسجن 5 سنوات بتهمة الفساد.

الاتهامات التى وجهت لنجل الرئيس السابق هى تهمة بتحويل مبلغ 500 مليون دولار بطريقة غير قانونية، إلى وكالة في لندن، وذلك خلال توليه رئاسة صندوق الثروة السيادية للبلاد من 2013 إلى 2018.

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احتيال
ووفقا للادعاء العام الأنغولي فإن فيلومينو و3 من معاونيه، قاموا بعملية "احتيال " كانت ستسمح لهم باختلاس ما يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأعلن محامو المتهمين الأربعة في تصريحات صحفية الجمعة، أنهم سيستأنفون الاحكام الصادرة في حق موكليهم.

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ويعتبر أنصار الرئيس الأنغولي جواو لوريتسو إدانة فيلومينو، وقبلها إقالة أخته إزابيل دوس سانتوس 2017 من رئاسة الشركة الوطنية للبترول في البلاد، مؤشرا جادا على الحرب على الفساد التي أعلن عنها الرئيس الجديد للبلاد.

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