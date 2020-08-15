رخصة الذمة المالية تثير جدلاً.. خبراء من مصر وتونس يؤكدون غيابها والمغاربة يتمسكون بها

تابع:" إيه هي الأول رخصة الذمة المالية اللي بيتكلم عنها عدلي القيعي أنا أول مرة اسمع عنها وبعدين في أندية لا توجد بها أي رقابة من أي جهة رقابية على الأموال الخاصة بها هتلزمها ازاى بالرخصة دى".





استطرد : "يا بشمهندس عدلي أنت في بلد فيها نائب في مجلس الشعب متقدم ضده ٩١ طلب رفع حصانة في بلاغات سب وقذف وتهديد بالقتل واختلاس وتربح وتربيح الغير وإهانة هيئة قضائية ومحدش عارف ياخد حقه منه جاي تقولي رخصة ذمة مالية".



