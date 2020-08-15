بعد قليل.. مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء مع نظيره السوداني بالخرطوم

يعقد بعد قليل مؤتمر صحفي لـ" الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني" لعرض ما تم خلال المباحثات الموسعة اليوم في جمهورية السودان بين البلدين .









وشارك في المباحثات عدد من الوزراء والمسؤولين ممثلي الوزارات والجهات المعنية في البلاد، ونظرائهم السودانيين، من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.









وبحث وزراء ومسؤولو البلدين عددا من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف السد الإثيوبي، ومجالات التعاون المشترك المختلفة بين البلدين.