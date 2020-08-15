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رياضة

بعد فضيحة دوري الأبطال.. جماهير برشلونة تسب اللاعبين فور عودتهم إلى إسبانيا.. فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:25 م
ميسي نجم فريق برشلونة
ميسي نجم فريق برشلونة
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محمد السعيد
انهالت جماهير برشلونة بالسباب على لاعبي الفريق والجهاز الفني عقب عودة البعثة إلى إسبانيا، قادمة من مدينة لشبونة الإسبانية.

وكان برشلونة خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 ، التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب النور، بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وظهر الحزن الشديد على وجوه لاعبي برشلونة فور عودتهم إلى إسبانيا.

وفشل فريق برشلونة في تحقيق أي لقب هذا الموسم، سواء محليا أو قاريا.

يذكر أن مجلس إدارة نادي برشلونة قرر اقالة كيكي سيتين المدير الفني للفريق، بعد السقوط المدوي للفريق، حسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية.



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