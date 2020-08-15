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رياضة

تأهل ١٣٧ طالبا للمرحلة الثانية من مسابقة الثقافة الرياضية لطلاب الجامعات

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:39 م
وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة
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ريهام بكير
إختتمت منافسات المرحلة الأولي لمسابقة الثقافة الرياضية ضمن فاعليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي إستمرت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة ١٨٤ متسابقا من ٣٣ جامعة.

وأعرب الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، عن سعادته بتحقيق هدف الاتحاد الرياضي للجامعات بنشر ثقافة الممارسة الرياضية والثقافة الرياضية من حيث الإطلاع علي معلومات الثقافة الرياضية بكل الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.

كما أشار الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي، إلى أن هذه المنافسات اقيمت بالتعاون مع الإتحاد المصري للثقافة الرياضية، موضحا أن العدد الأكبر للمشاركين في المسابقة كان من طلاب الكليات المتخصصة.

وكشف بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسات بالاتحاد الرياضى للجامعات، عن تأهل ١٣٧ متسابقا يمثلون ٢٩ جامعة من إجمالي المشاركين الى المرحلة الثانية.

يذكر أن الدورة تقام بمناسبة ذكري إحتفالات ٣٠ يونيو، تحت شعار (الرياضة سماتنا.. حتي لو جوا بيتنا)، وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الأتحاد الرياضي المصري للجامعات ورئيس اللجنة التنفيذية للدورة .. كما تتكون لجنة إدارة المسابقة من طه جمال، وعمر مصطفي، وأحمد منصور، وأسامة خير.
تأهل ١٣٧ طالبا للمرحلة الثانية من مسابقة الثقافة الرياضية لطلاب الجامعات
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